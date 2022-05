"Amici 21", Lorella Cuccarini: "L'amicizia con Maria De Filippi nata in un momento difficile"

La maestra di canto del talent show ha cercato le parole migliori per ringraziare la padrona di casa. Condividendo un bellissimo scatto, la Cuccarini ha scritto: "Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato ".

Lorella ha anche aggiunto: "Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina.

Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime

. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più".

Una menzione speciale è andata ovviamente anche ad "Amici 21", che quest'anno ha incoronato vincitore il cantante Luigi Strangis. "Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato

una famiglia

. Fiera di farne parte".