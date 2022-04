"Amici 21", Carola viene eliminata e si dichiara a Luigi: "Non avrei mai pensato di potermi innamorare"

Carola è la nona eliminata di "Amici" 2022

. La pupilla di Alessandra Celentano è protagonista di una sfida a tre con i ballerini Dario (team Veronica Peparini) e Serena (Raimondo Todaro), che la giuria reputa superiori e decide di portare avanti.

Sono felice

difficoltà a lasciarsi andare

ringrazia i compagni di avventura

Luigi

si dichiara

non avrei mai pensato di potermi innamorare

, del percorso che ho fatto e di come ho ballato stasera", racconta la danzatrice, sottolineando la propriae a essere sicura di sé. Quindi("Vi voglio bene, davvero tutti, avete lasciato qualcosa dentro di me e credo che sia la cosa più bella di questo percorso"), concentrandosi in particolare su, a cui in qualche modo. "Sei bello,", ammette la ragazza. "Mi raccomando, vinci".

Prima di andarsene, la giovane scopre che c'è una

sorpresa

coreografo del Teatro di Roma

uolo di Giulietta

. "In settimana avresti dovuto incontrare Fabrizio Monteverde, il", la informa Maria De Filippi. "Voleva proporti il rnel balletto Romeo e Giulietta che debutterà al Teatro Olimpico di Roma a ottobre".