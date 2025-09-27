Amici 2025 al via, ecco novità e ospiti della prima puntata

Il talent show condotto da Maria De Filippi in onda domenica alle 14 su Canale5
Domenica 28 settembre alle ore 14 su Canale5 riparte “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 25esima edizione. Ad aprire la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Come sempre sono sei i Prof di riferimento per gli allievi: per il ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la ritrovata Veronica Peparini, mentre per il canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.
A consegnare le maglie sei super ospiti in studio: il cantautore multiplatino Irama, la magnetica giornalista Francesca Fagnani, l’irresistibile attrice e conduttrice Tv e radio Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors e polistrumentista Stash, l’amata conduttrice Simona Ventura e il ballerino internazionale Giuseppe Giofrè. Il day-time (lunedì – venerdì) con le lezioni quotidiane di “Amici” inizia lunedì 29 settembre alle ore 16.25 su Canale5.
