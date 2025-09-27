Amici 2025 al via, ecco novità e ospiti della prima puntata

Domenica 28 settembre alle ore 14 su Canale5 riparte “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 25esima edizione. Ad aprire la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Come sempre sono sei i Prof di riferimento per gli allievi: per il ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la ritrovata Veronica Peparini, mentre per il canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.