Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
L’attesa è finita

Amici 2025 al via, ecco novità e ospiti della prima puntata

Il talent show condotto da Maria De Filippi in onda domenica alle 14 su Canale5

27 Set 2025 - 12:46
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Domenica 28 settembre alle ore 14 su Canale5 riparte “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 25esima edizione. Ad aprire la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Come sempre sono sei i Prof di riferimento per gli allievi: per il ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la ritrovata Veronica Peparini, mentre per il canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Chi sono gli ospiti della prima puntata

  A consegnare le maglie sei super ospiti in studio: il cantautore multiplatino Irama, la magnetica giornalista Francesca Fagnani, l’irresistibile attrice e conduttrice Tv e radio Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors e polistrumentista Stash, l’amata conduttrice Simona Ventura e il ballerino internazionale Giuseppe Giofrè. Il day-time (lunedì – venerdì) con le lezioni quotidiane di “Amici” inizia lunedì 29 settembre alle ore 16.25 su Canale5.
 
 

amici
tv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri