"Amici 2023", la crisi di Lil Jolie: "Rudy, ho paura di averti deluso"

Si tratta di Lil Jolie , la cantautrice della squadra di Rudy Zerbi arrivata sorprendentemente ultima nella gara di cover e finita in sfida per volontà del suo coach che vuole vedere da lei una reazione. Lil raggiunge così Rudy nella sala prove perché vuole scusarsi. "Intanto per la reazione che ho avuto - dice la ragazza in lacrime - e poi perché non sopporto deludermi e deludere le persone. E vedermi in quel posto in classifica mi ha fatto chiudere la vena. E ho paura che d'ora in avanti tu possa in maniera diversa e considerarmi non all'altezza". Rudy le stringe la mano per rincuorarla.

"Ho i modi sbagliati ma io tengo troppo alla mia musica e alla musica in generale - prosegue Lil Jolie -. E' l'unica cosa che mi fa stare bene con me stessa. Volevo chiarire questa cosa".

Rudy ascolta e finito lo sfogo della ragazza le chiede come va. Dopodiché le spiega come stanno le cose. "Tu non mi hai mai deluso - le dice per confortarla -. Mi deluderai il giorno in cui sarai tu la prima a smettere di credere in quello che fai. Se vuoi che le persone credano in te, la prima cosa che devi fare è credere tu in te stessa". Poi passa a parlare della sfida che attende la ragazza. "Voglio vedere come tu approcci questa sfida - prosegue -. Sono sicuro che mi darà delle risposte: se tu molli non va bene". Rudy si preoccupa di far capire a Lil Jolie che il punto non è solo vincere la sfida, ma il lavoro da fare in settimana.