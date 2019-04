Torna in parità la sfida tra Bianchi e Blu ad " Amici ". Nella seconda puntata del serale del talent di Maria De Filippi , a essere eliminata è stata Ludovica , cantante in forza ai Bianchi diretti da Ricky Martin. Nell'ultima sfida infatti è stato deciso di salvare Tish. Tra gli ospiti della puntata Al Bano che ha duettato con il tenore Alberto, dei Blu.

Il secondo confronto tra Bianchi e Blu è stato combattutissimo e aperto fino all'ultimo. Ci sono volute cinque sfide a squadre per arrivare al verdetto della prima partita. La prima prova, giudicata dal televoto ha visto affrontarsi Umberto, ballerino dei Bianchi, contro il tenore Alberto (in duetto con Al Bano ). Un duetto apprezzato dal pubblico visto che ha portato il primo punto ai Blu. Punto pareggiato dalla seconda sfida, giudicata dai professori, dove Giordana (Bianchi) ha battuto il ballerino dei Blu Vincenzo. I due punti della terza prova, con voto segreto dei professori e di Loredana Bertè, sono andati a Rafael, ballerino dei Bianchi, che ha avuto la meglio sulla voce di Alberto. La quarta prova, disputatasi tra Mameli (che nel corso della puntata ha sfidato Maria a "Super Mario Bros" e ha avuto la sorpresa di incontrare suo padre) e Valentina, è stata annullata per parità di voti, che erano assegnati ancora una volta dai professori. Si quindi resa necessaria la quinta manche, tra Giordana e Tish. Alla fine la prima partita è andata ai Blu. La scommessa di Ricky Martin va buca: Giordana non ha raggiunto il 90% dei consensi. A finire a rischio eliminazione per i Blu è finita quindi Ludovica, con la Bertè che ha preferito salvaguardare Alvis, a suo parere più debole.

La seconda partita si è aperta con una prova decisa da un giudice speciale: Alessandro Borghi. Tra la prova vocale di Mameli e quella di danza di Vincenzo l'attore vota per il ballerino dei Blu. Voto pareggiato dai professori e dalla Bertè che assegnano la seconda prova al duetto tra Rafael e Umberto (preferito a quello tra Tish e Vittorio Grigolo). Per la terza prova da due punti Giordana e Alvis si esibiscono con Ermal Meta, mentre Alberto e Jefeo con Fabrizio Moro. Voto ai Bianchi. Quarta prova ai Blu grazie a Jefeo (con contestazione dei giudici Luciano Cannito e Beppe Vessichio). La seconda partita viene quindi vinta dai Bianchi. Anche per Grigolo la scommessa va buca perché Jefeo non supera il 68%.



Alla fine vanno in ballottaggio Tish e Ludovica. E' infatti Giuliano Peparini a fare il nome di Tish per avere una sfida tra due cantanti. Al termine del confronto, deciso dai professori e dalla Bertè, è la cantante dei Bianchi ad dover abbandonare la trasmissione.