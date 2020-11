Ambra Angiolini: "Renga era bulimico di sorrisi, avevamo molto in comune"

Ambra Angiolini, ospite a "Verissimo", presenta il suo primo libro dal titolo "InFame", nel quale racconta la sua lunga battaglia contro la bulimia. "Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri", spiega la poliedrica artista nel salotto di Silvia Toffanin.



Una figura fondamentale per il suo percorso di guarigione è stata l'ex marito, il cantante Francesco Renga, con il quale sin da subito ha compreso di avere tanto in comune. "Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti", racconta Ambra che ha visto la luce in fondo al tunnel grazie all’arrivo della sua prima figlia Jolanda.



"Lei è una ragazza magica, ha arredato tutto. Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. Me la son dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello", conclude l'ex ragazza di "Non è la Rai".