Alfio Bardolla, il financial coach per diventare ricchi: “La povertà è uno stato mentale”

Anche mille euro per seguire la sua convention a Rimini. Stiamo parlando di Alfio Bardolla, guru dell’economia e financial coach, oltre che autore di libri di successo che spiegano come migliorare la propria condizione. “Faccio di tutto per essere ricco perché temo molto la povertà” – racconta al congresso dove hanno partecipato migliaia di persone.



In studio a “Mattino Cinque” il guru però dichiara che: "La povertà è uno stato mentale. È la testa che ti rende ricco o povero". Bardolla ha poi specificato cosa diffonde nelle sue convention: “Ho importato una disciplina economica per capire come gestire e produrre soldi”. Il punto di partenza, per il guru, è scindere tra professione e lavoro. “La professione è quando si baratta il proprio tempo per avere dei soldi. Ciò a cui puntano i nostri clienti, invece, è avere un lavoro che li renda liberi. Un lavoro - conclude il coach - che permetta loro di avere, con poco sforzo, un reddito automatico e del tempo libero”.