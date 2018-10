Alessandra Amoroso: “Non mi sposo. Adesso sono concentrata su altro”

“Per adesso non mi sposo ancora”. Leva ogni dubbio Alessandra Amoroso, ospite negli studi di Verissimo, quando Silvia Toffanin le chiede se è pronta a fare il grande passo: “In questo momento voglio continuare con il mio percorso lavorativo, ho appena festeggiato i dieci anni di carriera e non mi voglio fermare”. Alessandra parla anche di Buddy, il suo cane che non c’è più ma che è ancora e sempre nel cuore della cantante: “Me lo sono anche tatuato, lui è sempre con me”. Un racconto per immagini quello preparato da Silvia Toffanin, dal teschio messicano – che per Alessandra rappresenta un momento molto importante della sua vita, all’ancora, simbolo del mare in cui è cresciuta e che non può non far parte della sua vita, fino al punto: “Un punto è fondamentale, perché nella vita bisogna fermarsi e poi ricominciare”. C’è tempo anche per una confessione: “Ho molta paura del buio, tanto che dormo con la luce accesa”.