Alena Seredova: “Non sono mai scesa a compromessi sul lavoro”

“Una volta a un colloquio di lavoro un uomo si è presentato nudo con l’accappatoio. Avevo 17 anni. Gli dissi: 'Quando si è rivestito mi chiami' ”. A parlare è Alena Seredova, ex signora Buffon, nel salotto di Verissimo. L’ex modella racconta gli anni in cui ha iniziato a sfilare, i primi provini e le prime delusioni ma precisa: “situazioni sgradevoli da arrivare alle molestie mai, però quella volta dire di no servì: lo scrutatore tenne solo me e un’altra ragazza”. L’ex moglie di Gigi Buffon racconta anche della separazione dal calciatore: “Sassolini nelle scarpe ne avrei, ma non mi piace sparlare di lui: resta sempre il padre dei miei figli”.