Alda D'Eusanio è tornata in tv come opinionista dell'"Isola dei famosi" dopo anni di assenza dalle scene. In un'intervista al settimanale Gente, in edicola l'1 febbraio, ha raccontato il suo periodo "più buio" e la sua "inaspettata rinascita": "La prima volta sono morta con mio marito, la seconda quando mi ha investito un motorino, la terza quando mi hanno bandita dalla Rai". E ha aggiunto: "Ora non ho più paura di niente, solo di deludere chi ha creduto in me".