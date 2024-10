Alba Parietti si sfoga dopo il furto delle ruote dell'auto: "Milano è invivibile"

Successivamente Alba Parietti ha postato anche un video in cui continua il suo sfogo: "Credo che l'unica cosa su cui deve investire questo stato sia sulla sicurezza dei cittadini, oltre che sulla salute e sulle scuole. Tre cose su cui non si hanno notizie. Se sento ancora parlare di gente che vuole fare ponti e vuole fare spese inutili e non investe sulla sicurezza dei cittadini io veramente cambio Paese e pago le tasse da un'altra parte perché mi sento derubata". E prosegue: "Non sento di avere più il diritto di uscire la sera perché nemmeno con il cane mi sento sicura senza avere paura di essere aggredita da qualche idiota che magari gira con cani feroci, piuttosto che con un coltello perché così è uscito quella sera e magari 'ha voglia di tirare una coltellata a qualcuno. Se questo Stato non investe sulla sicurezza, Milano, le zone limitrofe, un posto che era meraviglioso, sarà il Bronx, anzi lo è già".