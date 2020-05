Alba Parietti, prova costume da dieci e lode: "E l'anno prossimo saranno fieramente 60..."

"E l’anno prossimo saranno fieramente 60 ... li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia ... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti..." Alba Parietti mostra con fierezza la sua splendida forma condividendo un selfie mentre fa la prova bikini allo specchio nel bagno della sua casa e in un lungo post rivendica la sua... "età certa".

Alba Parietti: "E l'anno prossimo saranno fieramente 60..." Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho ‘un’età certa’, non ‘una certa età’... Bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me”, aggiunge la showgirl, che il 2 luglio compirà 59 anni e che sembra voler sfidare i social, pronta ad accettare le reazioni dei suoi follower tra complimenti, tanti,... e insulti.

Diretta come è sempre stata Alba mostra il suo fisico invidiabile, senza make up mentre si prepara al dopo lockdown, speranzosa di poter sfoggiare il suo corpo impeccabile in spiaggia.

Diretta come è sempre stata Alba mostra il suo fisico invidiabile e si prepara al dopo lockdown, speranzosa di poter sfoggiare il suo corpo impeccabile in spiaggia.

Poche settimane fa la showgirl e opinionista da tempo ospite di numerosi salottini televisivi, tra cui "Live – Non è la D’Urso" ha confessato di aver contratto il coronavirus, ma di essere guarita e immune.

Alba ha raccontato di essersi ammalata ai primi di marzo e di essersi messa in quarantena nella sua stanza per due settimane. "Gli ospedali erano al collasso e al telefono nessuno ti dava retta. Così mi sono sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia... Ho fatto i test per donare il plasma, con il mio sangue forse potrò salvare malati di Covid 19”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE>

Alba Parietti: "Ho avuto il coronavirus, con il mio sangue potrò salvare vite"

Sui social ha poi chiarito: "Non ho avuto nessun trattamento di favore. Non ho fatto assolutamente tamponi, ne avuto visite o cure di nessun tipo. Ho preso una Tachipirina ho pianto, ho avuto paura , Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni. Senza uscire mai di casa . Utilizzando mascherine e guanti ogni volta che incontravo chi viveva con me e mantenevo distanze con mascherine e guanti. Areavamo la casa in continuazione. Ho scoperto di essere stata sicuramente infettata dopo un mese e mezzo da un test sierologico fatto a pagamento in una clinica a cui tutti potevano accedere".



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI