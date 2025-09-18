Al via il "Boing & Cartoonito Tour", un’esperienza immersiva nei mondi dei due canali kids

Un vero e proprio villaggio itinerante pensato per regalare ai più piccoli un’esperienza immersiva e indimenticabile nei mondi di Boing (DTT 40), Boing Plus (DTT 45) e Cartoonito (DTT 46) e che, dopo la tappa milanese, si sposterà a Roma il 27 e il 28 settembre e a Bari il 4 e il 5 ottobre. Tutti gli eventi sono gratuiti, dalle 10 alle 19. Protagonista dell’area Boing sarà il gigantesco truck suddiviso in cinque stanze tematiche ispirate agli show più iconici del canale. Un percorso interattivo dove i bambini potranno mettere alla prova la propria abilità e conquistare il titolo di “Super Fan di Boing”, ricevendo un certificato personalizzato. Nella prima stanza si potrà giocare a bowling con Bo e Bobo; a seguire, i bambini esploreranno la foresta dove cercare i protagonisti di Craig; nella stanza successiva si potranno aiutare i Teen Titans Go a sconfiggere i loro nemici; si passerà quindi nella sala da pranzo di Watterson in compagnia di Gumball; per concludere, la sfida finale sarà a tema LEGO® NINJAGO® e bambine e bambini si divertiranno a mettere in campo le loro abilità ninja!