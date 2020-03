Al Bano e Romina a "C'è Posta per te" per il regalo a una mamma speciale

Al Bano e Romina ospiti dell'ultima puntata della stagione di "C'è Posta Per Te", registrata prima dell'inizio dell'emergenza coronavirus, quando i baci e gli abbracci erano ancora permessi.

I due cantanti sono il regalo che Giuseppe vuole fare a mamma Cettina, una signora di Carini, in provincia di Palermo, che a luglio 2017 ha perso l'altro figlio, Francesco, in un incidente in moto.

Il giovane spiega a Maria De Filippi che sua madre e il fratello avevano un rapporto meraviglioso e unico, e che lui, con un carattere molto introverso, non riesce a renderla felice quanto faceva Francesco.

Per questo ha deciso di farle un regalo speciale. Dopo tante lacrime sul viso di Cettina torna finalmente il sorriso grazie a Giuseppe, Al Bano e Romina che portano in studio dei piccoli ma significativi regali per la donna. Un bracciale, dei trucchi, un foulard e un biglietto scritto dalla cantante in persona.

Poi il consiglio della stessa Romina che ha vissuto la tremenda esperienza della perdita di un figlio: "Vivi l'oggi, non rimanere fissata al passata. Io ne so qualcosa".