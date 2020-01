Adriana Volpe bacia Pago al "Grande Fratello Vip", il marito: "Dimenticato il rispetto"

Adriana Volpe e Pago hanno regalato il primo bacio sulle labbra del " Grande Fratello Vip ", che ha però avuto ripercussioni al di fuori della Casa. Il marito della conduttrice ha infatti assistito in diretta alla scena e si è sfogato via social. "Grande Bordello! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco 'obbligo e verità' mi sembrava il gioco dell’oca, con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!", ha commentato riferendosi ad Antonella Elia.

"Sicuramente la parola 'rispetto' viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie!! Ps : giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???", ha proseguito.

L'uomo ha ribadito, sempre via social, di non avercela con la moglie e di continuare a sostenerla da casa in questa nuova avventura. Per fugare ogni dubbio ha pubblicato una foto di loro che si baciano in riva al mare, con il commento: "Fianco a fianco sempre insieme, anche quando siamo distanti". Riuscirà a tenere a freno la gelosia fino alla fine del reality?