Addio a Maria Perego, la creatrice di Topo Gigio

Si è spenta all'età di 95 anni Maria Perego, la creatrice di Topo Gigio. A darne notizia è stato il suo procuratore Alessandro Rossi: "E' avvenuto tutto all'improvviso, fino a ieri sera era al lavoro su mille progetti. Sono addolorato di non aver fatto in tempo a salutarla. Era come una mamma, lavoravo con lei da 25 anni". A manovrare il celeberrimo pupazzo c'è sempre stata lei fin dal primissimo show nel 1959, per la gioia di intere generazioni di bambini.