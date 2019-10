Addio a Beppe Bigazzi: fu una star a "La prova del cuoco"

La sua esperienza a "La prova del cuoco" si interruppe per alcuni anni quando, nel corso di una trasmissione del 2010, Bigazzi spiegò come in tempi passati venisse cucinata la carne di gatto. Le polemiche scoppiate portarono alla sua sospensione. Il giornalista sarebbe poi tornato in trasmissione nel 2013.

Nato il 20 gennaio 1933, Bigazzi iniziò a dedicarsi alla sua passione per la gastronomia curando, dal 1997 al 1999, sul quotidiano Il Tempo la rubrica "Luoghi di Delizia" e sempre nel 1997 pubblicò il libro "La Natura come Chef" che vinse il premio "Verdicchio d'oro". In tv curò dal 1995 al 2000 la rubrica "La borsa della spesa" all'interno del programma "Unomattina" su Rai1 e dal 2000 ha partecipato alla "Prova del Cuoco" insieme ad Antonella Clerici. In seguito è passato sul canale Alice, dove è stato co-conduttore del programma "Bischeri e bischerate".