Addio a Jael Strauss, morta a 34 anni l'ex modella di "America's Next Top Model"

A ottobre aveva reso pubblica la sua malattia in un post su Facebook nel quale spiegava di essere pronta ad affrontare il secondo ciclo di chemioterapia. "La sofferenza è indescrivibile - aveva scritto -. Ma sto combattendo per vivere un giorno in più, niente mi potrà fermare". Poche settimane dopo queste parole però l'ex modella ha deciso di interrompere le terapie e di farsi ricoverare in un hospice dove ha trascorso i suoi ultimi giorni.



Saputa la notizia della morte Tyra Banks. conduttrice dello storico talent dedicato alle modelle, ha postato su Twitter un messaggio di cordoglio. "Top Model ha perso un'anima meravigliosa - ha scritto -. Ci ricorderemo di Jael, del suo spirito gioioso e della sua splendida anima".



Dopo la partecipazione ad "America's Next Top Model" la vita della Strauss è stata tutt'altro che facile: divenuta tossicodipendente rischiò di trovarsi senza tetto. Ma era riuscita a venire fuori dall'incubo della droga, e nel 2017 aveva annunciato di essere pulita e di aiutare gli altri con la propria esperienza lavorando in un centro di riabilitazione per tossidipendenti.