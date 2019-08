Addio a Ida Colucci, ex direttrice del Tg2

Nata a Roma nel 1960 è entrata in Rai nel 1991 e ha raccontato per la Radio i principali avvenimenti degli anni Novanta, dagli sbarchi dei profughi albanesi sulle coste pugliesi, alla cronaca giudiziaria degli anni di Tangentopoli e il processo Sisde. Nel 1998 è passata al settore politico parlamentare e nel 2002 alla redazione Interni del Tg2, diventando inviata nel 2005. Per il Tg della seconda rete, di cui diventa vicedirettore nel 2009, ha raccontato i più importanti appuntamenti internazionali, lavorando negli Stati Uniti, Canada, Corea del Sud, Giappone, Cina, Brasile. Nella primavera del 2016, inoltre, ha seguito l'emergenza attentati nella capitale belga e gli arresti dei sospetti jihadisti. Nell'agosto 2016 è stata nominata Direttrice del Tg2, ruolo che ha ricoperto fino al novembre 2018 quando è stata assegnata alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato.

IL CORDOGLIO RAI - "Profondo cordoglio per la scomparsa di Ida Colucci, giornalista appassionata che ha saputo dare alla Rai con generosità e competenza la propria professionalità in tutte le sue esperienze lavorative con una condotta sempre in linea con il servizio pubblico. Ci mancherà e la ricorderemo sempre con grande affetto". E' quanto esprimono, in una nota congiunta il Presidente Marcello Foa e l'Amministratore delegato Fabrizio Salini. Affidata a una nota anche il commiato di Carlo Freccero: "Ricordano commossi Ida Colucci già Direttore del Tg2, ruolo che ha svolto con impegno e grandissima passione. Il Direttore di Rai2 ne ricorda il tratto umano, la tenacia e la sensibilità con cui ha raccontato il mondo politico italiano".