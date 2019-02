Addio a Gabriele La Porta, storico conduttore e giornalista Rai

Nato a Roma il 5 maggio 1945, dopo la laurea in filosofia, La Porta entra in Rai a 23 anni iniziando la sua lunga carriera nel servizio pubblico prima come programmista, poi come giornalista e editorialista. Nel 1994 è stato nominato direttore di Rai 2, prima di diventare nel 1996 direttore del palinsesto di Rai Notte, divenendo noto al pubblico come conduttore di trasmissioni culturali. Nel 2010 è andato in pensione e ha lasciato la Rai.



Come autore, curatore, giornalista e conduttore radiotelevisivo si è occupato di tematiche culturali e sociali. Tra le trasmissioni da lui curate ci sono "Ti presento Sophia", la rubrica letteraria "Casablanca", "Scuola aperta", "Incontri nella notte, colloqui con gli scrittori contemporanei", "Novecento: storia della letteratura italiana dal 1945 ad oggi". Ha condotto lo spazio letterario della rubrica televisiva di Rai Due "La Rete", ha curato e condotto "Parlato semplice" per oltre 300 puntate, e ha curato e condotto gli spazi storici della rubrica "Filo Rosso" di Gianni Bisiach. Ha realizzato speciali televisivi come "Giordano Bruno" ed "Edgar Allan Poe".



Per il palinsesto di Rai Notte, tra il 1996 e il 2010, è stato autore e conduttore di numerosi programmi, come "Anima Good News" e "Inconscio e magia".



Parallelamente all'attività in Rai, è stato anche autore di numerosi libri e ha insegnato storia della filosofia in varie istituzioni ed università, tra cui filosofia antica e filosofia dell'interiorità all'Università di Siena e presso l'Istituto H. Bernheim di Verona.