Ad "Avanti un altro! Pure di sera" Bonolis e Laurenti lanciano una nuova sfida: Mestieri vs Fobie

Domenica 23 maggio, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con "Avanti un altro! Pure di sera". Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show, che questa settimana ha per protagoniste le categorie Mestieri e Fobie. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Georgette Polizzi ed Elena Santarelli. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Lillo e Greg.