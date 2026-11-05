"A testa alta", al via le riprese della seconda stagione con Sabrina Ferilli

La conferma delle riprese segna così l'inizio di un nuovo capitolo per "A testa alta". Nella prima stagione di "A testa alta", la vita di Virginia Terzi, preside impegnata in un progetto contro la dipendenza digitale, viene sconvolta dalla diffusione senza consenso di un video intimo che la ritrae con il professor Marco Colaianni. Travolta dallo scandalo, Virginia deve difendere la propria reputazione e affrontare le conseguenze sul rapporto con il figlio Rocco, mentre sua sorella Cecilia, poliziotta, indaga sul caso. Tra minacce e tradimenti, la ricerca della verità conduce fino a Giulia, vicepreside e amica di Virginia, che confessa il proprio coinvolgimento negli attacchi contro di lei e il legame con Paolo Morrone. Nel finale, la protagonista riesce a far confessare a Paolo l’omicidio di Ivan Lorusso, registrandolo grazie alle telecamere installate in casa dal figlio Alex. L’intervento di Cecilia salva Virginia e porta all’arresto dell'uomo. La stagione si chiude con un bacio tra Virginia e Marco, prima della partenza di lui per l’Africa, e con l'inaugurazione dello spazio dedicato al progetto "A testa alta".