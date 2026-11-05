"A testa alta", al via le riprese della seconda stagione con Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli torna nei panni di Virginia Terzi. Sono iniziate le riprese della seconda stagione di "A testa alta", la fiction di grande successo di Mediaset che riporterà in tv la storia della preside interpretata dall'attrice. Ad annunciarlo è un comunicato diffuso sui social, che anticipa il tema dei nuovi episodi: un caso di femminicidio destinato a coinvolgere la protagonista e a mettere a dura prova la sua famiglia.
Una nuova vicenda per Virginia Terzi
"Questa volta ad attenderla ci sarà una vicenda ancora più delicata", si legge nel comunicato. La nuova stagione affronterà dunque il tema della violenza contro le donne attraverso una storia le cui conseguenze toccheranno anche la sfera personale di Virginia.
Il ritorno di Sabrina Ferilli
La conferma delle riprese segna così l'inizio di un nuovo capitolo per "A testa alta". Nella prima stagione di "A testa alta", la vita di Virginia Terzi, preside impegnata in un progetto contro la dipendenza digitale, viene sconvolta dalla diffusione senza consenso di un video intimo che la ritrae con il professor Marco Colaianni. Travolta dallo scandalo, Virginia deve difendere la propria reputazione e affrontare le conseguenze sul rapporto con il figlio Rocco, mentre sua sorella Cecilia, poliziotta, indaga sul caso. Tra minacce e tradimenti, la ricerca della verità conduce fino a Giulia, vicepreside e amica di Virginia, che confessa il proprio coinvolgimento negli attacchi contro di lei e il legame con Paolo Morrone. Nel finale, la protagonista riesce a far confessare a Paolo l’omicidio di Ivan Lorusso, registrandolo grazie alle telecamere installate in casa dal figlio Alex. L’intervento di Cecilia salva Virginia e porta all’arresto dell'uomo. La stagione si chiude con un bacio tra Virginia e Marco, prima della partenza di lui per l’Africa, e con l'inaugurazione dello spazio dedicato al progetto "A testa alta".