A "Live - Non è la d'Urso" la figlia di Asia Argento e Morgan: "Sono simile a me stessa"

È la sua prima volta in tv e Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, appare visibilmente emozionata. Diciannove anni e agli esordi della sua carriera di attrice (ha recitato nell'ultima stagione della serie televisiva Baby), Anna Lou non sente di assomigliare a nessuno dei genitori. "Sono simile a me stessa", ha risposto la 19enne a Barbara d'Urso che quando le ha chiesto se assomiglia più alla madre o al padre. "Mi dicono che la mia personalità è molto simile a quella di mia nonna materna, ho anche i suoi stessi occhi".

La figlia di Asia e Morgan ha poi parlato del rapporto con la madre, con la quale è cresciuta. "Lei c’è sempre per me, il nostro rapporto è dominato dall’onestà. Non potrei desiderare di meglio".