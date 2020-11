A "Live - Non è la d'Urso" il ricordo di Stefano D'Orazio

È intenso e commovente il tributo a "Live - Non è la d'Urso" per Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh scomparso recentemente dopo essersi ammalato di coronavirus. Legati da un bellissimo rapporto, Barbara d'Urso e l'artista erano amici da più di 40 anni, anche per questo motivo la conduttrice ha voluto omaggiare la memoria del batterista con un lungo filmato pieno di ricordi.

Presenti in studio i suoi colleghi e amici che sottolineano: "Per noi era come un fratello, il collante del gruppo".