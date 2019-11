A "Domenica Live" Paola Caruso: “Moreno stava con me per soldi e tv”

Paola Caruso lancia pesanti accuse al suo ex fidanzato Moreno Merlo. Ha usato mio figlio per avvicinarsi a me e poter entrare nel mondo della televisione", dice in lacrime la showgirl, mamma di un bimbo nato da una precedente relazione, a "Domenica Live". "Stava con me solo per i soldi e la tv", lo sfogo, con Barbara D'Urso, della ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Poi rincara la dose: "Avevo rinunciato a parte dei miei rimborsi spese per lui, ma mi ha chiesto altro denaro. In più, mi filmava di nascosto in casa, riprendeva me e il mio bambino. Io mi sono rivolta alla polizia". La bionda opinionista infine accusa Moreno, uno dei tentatori 2019 di "Temptation Island", di averle dato una gomitata durante una lite perché lei voleva riprendersi le chiavi di casa sua. E conclude: "Tutta l'Italia conosce la mia fragilità e sa quanto ho sofferto. E lui si deve solo vergognare del suo comportamento".