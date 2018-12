"Uomini e donne", Tina si scaglia contro Gemma: "Per due anni sei stata uno zerbino"

"Sei stata per due anni lo zerbino di Giorgio, non si sa come ti sei piegata e te ne ha fatte di tutti i colori. Adesso arriva un signore per bene e a te non piace." Tina Cipollari non riesce a trattenersi e durante la puntata di "Uomini e donne" e torna all'attacco della sua "nemica" del trono over Gemma Galgani.



Mentrela tronista era alle prese con il corteggiatore Paolo, l'opinionista è scesa in campo e con un'irrefrenabile energia ha manifestato il suo dissenso per le scelte di Gemma: "La verità è che non gli piaci - ha esordito rivolgendosi a Paolo - Non mettete sempre in mezzo Tina, perché io ho questa nomina e voi vi fate i cavoli vostri. Lo vedi che tira fuori cose insignificanti".



La conversazione prende però una piega particolare e Gemma scoppia a piangere: "Non voglio più ascoltare Tina, lei non può permettersi di toccare certi valori".