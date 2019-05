"Uomini e Donne", Tina polemizza su Gemma: “Come al solito si fidanza a fine stagione”

La faida fra Tina Cipollari e Gemma Galgani a "Uomini e Donne" si prenderà un periodo di pausa con l'arrivo delle vacanze estive. Per un po' di tempo, l'opinionista e la dama torinese non avranno modo di vedersi ma, nell'attesa di separarsi, non perdono occasione per punzecchiarsi o litigare.



Questa volta, la discussione nasce dalle dichiarazioni che le due rivali avrebbero rilasciato a un giornale, interviste dove nessuna delle due si sarebbe risparmiata.



"In questi anni ho trattenuto cose ben peggiori di quelle che ti ho detto in studio e sono tutte verità" svela Tina di fronte allo scetticismo di Gemma. "Guarda che dalla mia bocca escono soltanto verità, non confonderti." "Certo, certo" ribatte la dama. "Sono vere tanto quanto le tue extension".



Una risposta, quella di Gemma, accolta da un silenzio carico d'anticipazione. Maria De Filippi coglie al volo la situazione e si frappone tra le due, impedendo a Tina di compiere chissà quale vendetta. "Lei è una che osserva molto - incalza Tina - e proprio quando sa di non essere ripresa ne approfitta per farmi versi e gesti che non posso ripetere, mi guarda con disgusto e mi parla continuamente sopra."



Accuse che Gemma smentisce categoricamente e, anzi, rinfaccia. Arriva così un'altra stoccata da parte dell'opinionista. "Guarda caso, lei si fidanza al termine di una stagione. Il primo che passa. Non è selettiva, può essere chiunque. Questo perché in estate potrà apparire su tutte le copertine".