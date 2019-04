"Uomini e Donne", Stefano a Gemma: "Sapevi che non saresti stata la mia donna"

Non si placano i malumori tra Stefano e Gemma che discutono anche nella nuova puntata del trono over di "Uomini e Donne". "Già sapevi che non saresti stata la mia donna". Risponde così il cavaliere alla dama torinese che continua a sostenere che l'uomo avrebbe provato a baciarla, per poi ritirarsi senza un valido motivo. Stefano nega tutto e dichiara in studio che ha sempre preferito donne "più giovani".



Ciò non basta per placare Gemma che difende, a spada tratta, la sua posizione. Secondo la dama torinese il cavaliere sarebbe un bugiardo. L'avrebbe corteggiata, invitata a cena, scritto messaggi dalle belle parole per poi negare tutto e abbandonarla "ingiustamente".