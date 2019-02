"Uomini e Donne: la scelta" arriva in prima serata, si parte con Teresa

Prende il via venerdì 15 febbraio, su Canale 5 , la serie di speciali di " Uomini e Donne " in prima serata. Si tratta dell'epilogo di quattro storie nate durante la serie regolare del dating show di Maria De Filippi. Si parte con la scelta della 26enne napoletana cantante e modella Teresa Langella, che dovrà decidere tra due corteggiatori: Andrea , 31enne imprenditore vinicolo, e Antonio , maestro di sci 23enne. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima .

In una villa, immersa nel verde nella campagna, ogni protagonista può trascorrere del tempo singolarmente con ognuno dei due corteggiatori, mentre il "rivale" ha la possibilità di seguire in tempo reale (attraverso i monitor), gli incontri con il contendente. Unica eccezione la presenza di Gemma Galgani nel ruolo di confidente. Il Gran Finale si gioca in un castello medievale da sogno… tutto è pronto per celebrare il fidanzamento… sono stati fatti gli inviti a parenti e amici, è stato organizzato un ricco e prestigioso buffet, sono state scelte minuziosamente le musiche, le decorazioni…e poi la scelta degli abiti da sera , le acconciature e i fiori. Super ospite della festa Tina Cipollari, volto cult del piccolo schermo, che da vera esperta sonda l’umore dei corteggiatori prima della scelta e prevede ai tronisti il loro futuro.



Partecipano inoltre a questi tre eventi televisivi: la showgirl e attrice “stellare” indiscussa protagonista della mondanità Valeria Marini; l’influencer e amatissima fashion blogger Giulia De Lellis; la severa stylist Anahi Ricca, che con la sua tagliente ironia analizza e bacchetta i look di tutti gli invitati. Sono previste anche alcune incursioni di altri amati personaggi del mondo Tv, tra cui cantanti, chef stellati e dell’immancabile Gianni Sperti. Un unico interrogativo: il prescelto si presenterà al castello? La favola d'amore sarà coronata dal lieto fine? Le risposte arriveranno dai tre speciali su Canale 5.