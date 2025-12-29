"Una storia speciale": Mediafriends e 22 anni di solidarietà

Stasera in seconda serata su Canale 5, un documentario ripercorre le iniziative dell'ente filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto da Pier Silvio Berlusconi
© Ufficio stampa
"Aiutare chi ha bisogno è quasi un dovere etico per delle aziende sane. Per questo motivo nasce Mediafriends. La costituzione di una Onlus rappresenta di fatto la nostra assunzione di responsabilità". Con queste parole Pier Silvio Berlusconi, nell’ottobre 2003, presentava in conferenza stampa la nascita di Mediafriends, l’Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa.
Sono passati più di 20 anni di solidarietà e Mediaset ha scelto di ripercorrerli con un documento che ne ripercorre la storia. In onda su Canale 5, lunedì 29 dicembre, in seconda serata, con la partecipazione straordinaria di Giulio Golia, Federica Panicucci e Gerry Scotti, “Una storia speciale” racconta i principali eventi dedicati alla beneficenza, rivivendo i momenti speciali di spettacolo e intrattenimento rivolti alla raccolta fondi.
Dalle prime serate de “La Fabbrica del Sorriso”, che avevano come madrina e padrino Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, agli spazi che tutti i programmi di intrattenimento e informazione delle reti Mediaset dedicavano alle diverse operazioni, lo speciale pone l’accento su come Mediaset sia sempre stata al servizio delle grandi emergenze attraverso Mediafriends, per reperire risorse e aiutare i più bisognosi o chi si è trovato improvvisamente in grande difficoltà. Perché in “Mediafriends” c’è la parola “friend” - amico - quella persona che è pronta a tenderti la mano nel momento del bisogno.
E la “Fabbrica della solidarietà” non si è mai fermata in questi 22 anni: tante sono state le iniziative nate, sostenute da Mediafriends, alcune scelte dall’editore altre dettate dagli eventi che richiedevano un intervento immediato. Dove c’è un’emergenza, Mediaset entra nel merito attraverso Mediafriends, come accaduto con lo Tsunami del 2004 o il terremoto a L’Aquila del 2009, fino alla pandemia da Covid del 2020. Il tutto all’insegna della trasparenza, con giornalisti e volti noti di Mediaset, pronti ad andare sul campo per mostrare i progetti realizzati.
"UNA STORIA SPECIALE" è un programma Mediafriends - Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto da Pier Silvio Berlusconi, a cura di Carlo Gorla, di Sara Scorpati. Produttore esecutivo Bibiana Bellini.