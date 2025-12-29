"Una storia speciale": Mediafriends e 22 anni di solidarietà

Dalle prime serate de “La Fabbrica del Sorriso”, che avevano come madrina e padrino Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, agli spazi che tutti i programmi di intrattenimento e informazione delle reti Mediaset dedicavano alle diverse operazioni, lo speciale pone l’accento su come Mediaset sia sempre stata al servizio delle grandi emergenze attraverso Mediafriends, per reperire risorse e aiutare i più bisognosi o chi si è trovato improvvisamente in grande difficoltà. Perché in “Mediafriends” c’è la parola “friend” - amico - quella persona che è pronta a tenderti la mano nel momento del bisogno.