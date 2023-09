"Tu si que vales", arriva il secondo appuntamento

Il nuovo meccanismo

Ma per questa edizione di "Tu si que vales" le novità non si fermano al cast. Anche il meccanismo del programma è stato ritoccato. In particolare tutti e quatto i giudici saranno dotati di una piccola clessidra dal potere eccezionale: se uno di loro decide di consegnarla a un concorrente, dopo che si è esibito, e dopo che è stato votato senza ottenere il pass per la finale, significa che crede fortemente nel suo talento e che merita una seconda chance. Il performer infatti potrà esibirsi nuovamente entro la fine della stessa puntata e solo se otterrà il 100% dalla giuria popolare entrerà ufficialmente a far parte della rosa dei finalisti.