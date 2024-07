"Tilt - Tieni il tempo", nella seconda puntata vince ancora la squadra di Beppe Vessicchio

Condotto da Enrico Papi su Italia 1, "Tilt - Tieni il tempo" mette alla prova alcuni dei volti noti dello spettacolo e dello sport che, in ogni puntata divisi in due squadre, si sfidano in diverse prove musicali. Nella puntata in onda domenica 28 luglio è stata la volta della squadra di Beppe Vessicchio, composta da Elisabetta Canalis, Paolo Noise e Marco Mazzoli, già vincitrice nella scorsa puntata che si è battuta con decisione, fino all'ultimo secondo, contro quella di Ciro Immobile, formata da Giorgia Palmas, Filippo Magnini e Jessica Melena.