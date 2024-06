"Temptation Island", Martina si avvicina al tentatore Andrea: Raul esplode di gelosia

Martina, 26 anni, fidanzata con Raul, 23 anni: i due ragazzi vivono entrambi a Roma ma non convivono. La coppia è tornata a stare insieme da appena 10 mesi, dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022. A scrivere a "Temptation Island" è stata Martina, perché Raul è troppo geloso e possessivo ed è per questo che in passato lo ha lasciato. L'intenzione di Raul è quella di andare a convivere ma Martina ha dei forti dubbi, perché vivere con lui potrebbe limitare la sua libertà. Raul, dal canto suo, non ritiene di essere possessivo, semplicemente pensa che quando si ama sia naturale voler passare tutto il tempo insieme alla propria compagna.