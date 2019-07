"Temptation Island" batte anche PornHub: crollano gli accessi durante il reality

La settima edizione di "Temptation Island" è riuscita a stabilire nuovi record di ascolti durante l'estate televisiva. Un successo non solo legato al piccolo schermo ma capace di interferire anche con il traffico in Rete. Pornhub e Rolling Stone Italia hanno deciso di analizzare i dati del sito per adulti di video sharing più cliccato al mondo: durante la messa in onda delle sei puntate del reality di Canale 5 c’è stato un forte calo di accessi, dal 4% al 9%.

Il lunedì sera il programma creato da Maria De Filippi ha tenuto incollati alla tv milioni di spettatori che a quanto pare hanno messo da parte Pornhub per tre ore settimanali per seguire le 6 coppie che testavano il loro amore cercando di resistere a tentatori e tentatrici.



Sono curiosi i dati che il colosso a luci rosse ha pubblicato sulla variazione del suo traffico nel nostro Paese durante la messa in onda diel reality. Ad esempio ogni lunedì il traffico sul sito per adulti ha iniziato lentamente a calare prima dell’inizio della puntata, per toccare un picco a ribasso durante la messa in onda e poi tornare piano piano a un livello medio.



Durante la prima puntata della stagione (in onda il 23 giugno), il picco registrato è stato un -6% intorno all’orario di inizio (momento di presentazione dei concorrenti e dei tentatori). Il lunedì seguente le visite hanno subito un netto calo dell’8%. La terza puntata ha fatto registrare un calo dell’8%, mentre la successiva è scesa al 4%. Il penultimo appuntamento della settima stagione, trasmessa lunedì 23 luglio, ha segnato un record di fluttuazione di traffico sulla piattaforma di streaming porno con un calo di traffico pari al 9% rispetto alla media.



Ma non è finita. Nel giorno di messa in onda le ricerche delle parole "Temptation Island" su PornHub hanno registrato una enorme crescita. Forse nella speranza di trovare contenuti hard delle coppie in gara.