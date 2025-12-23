Logo Tgcom24
DAGLI ANNI NOVANTA

"Selvaggi", su Cine34 uno speciale per i 30 anni

Il film cult in onda il 26 dicembre alle 23

23 Dic 2025 - 14:13
A trent’anni dall’uscita nelle sale, Selvaggi torna protagonista con uno speciale televisivo che celebra uno dei titoli cult della commedia italiana degli anni Novanta. Raccontato da Ezio Greggio ed Enrico Vanzina, lo speciale ripercorre la genesi del film diretto da Carlo Vanzina attraverso immagini iconiche, aneddoti e ricordi di set.

Un racconto che restituisce lo spirito di un cinema artigianale e popolare, capace di fotografare un’epoca e di attraversare il tempo, diventando una vera strenna natalizia anche in televisione.

Da un’idea di Marco Costa. A cura di Andrea Rurali e Gianluca Genovese.