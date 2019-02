“Sei la mamma di tutti noi” e Cristina D’Avena si commuove a Radio 105

"Anche se non hai ancora avuto figli, sei un po’ la mamma di tutti i bambini cresciuti con le tue canzoni". Sono queste le parole che hanno commosso Cristina D’Avena, ospite del programma "105 Take Away" su Radio 105. Il conduttore Alan Caligiuri le ha dedicato una lettera in cui spiega la vocazione della cantante per la musica: "Chi ha una carriera di trent' anni è un fuoriclasse. Ma tu sei una prescelta, perché cantare era nel tuo destino."