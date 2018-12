Se davanti alle telecamere Barbara D'Urso riesce a gestire perfettamente qualunque situazione, nella vita privata non sembra avere lo stesso controllo. O almeno così ci ricorda "Sei su scherzi a parte", dove con un insolito scatto d'ira ha reagito al presunto tradimento dell'allora compagno Sandro Bossi: dopo averlo infatti visto uscire da una gioielleria assieme a un'altra donna e aver seguito i due fino a un appartamento, la conduttrice è entrata come una furia per fiondarsi in camera da letto, dove la donna sconosciuta aspettava in lingerie.



A quel punto Barbara non ci ha visto davvero più, ha iniziato a insultare lei e ha sputato addosso al compagno, finché qualcuno non le ha rivelato essere tutta una montatura.