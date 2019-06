"Riviera", intrighi, scandali e potere: la serie crime su Canale 5

Mercoledì 26 giugno, in prima serata, debutta in prima visione in chiaro su Canale 5 la serie crime britannica "Riviera", che racconta un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato ambientati nel suggestivo scenario della Costa Azzurra e del sud della Francia. Diretta da Philipp Kadelbach, è ideata dal premio Oscar Neil Jordan ("La moglie del soldato", "Intervista col vampiro"), che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo, e vede come protagonista l'attrice americana Julia Stiles.