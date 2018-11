"Pomeriggio Cinque", Malena contro Flavia Vento per colpa di un uomo

"Flavia ha detto di esserci rimasta male perché sono passata a cena da loro. Biagio è mio amico da tanto tempo, io sono passata a salutarlo e mi avrebbe fatto piacere passare la serata anche con lei, per conoscerla meglio. Mi spiace tanto che sia andata così" ha dichiarato Malena.



Dopo aver portato Biagio in un santuario a lei caro, la Vento ha accettato di passare una serata nel mondo del ragazzo: la discoteca. Durante la cena, però, al loro tavolo si è presentata Malena e la showgirl non ha gradito il terzo incomodo. La serata romantica è quindi sfumata, ma la Vento ha chiarito di non avercela con lei: "Io ho semplicemente detto 'c'è Malena, io me ne vado'. Forse è lei che ha qualche problema con me, io non sono gelosa di lei".