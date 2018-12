"Pomeriggio Cinque Magazine" lancia la sfida tra royal baby

I principini non avranno vita facile, anche perché a contendersi l'affetto dei sudditi ci sono anche i rivali di famiglia. Per Stefano c'è il fratellino Francesco, mentre George deve vedersela con la sorellina Charlotte e l'ultimo arrivato Louis. Ma l'erede al trono britannico deve stare in guardia anche dai cugini: zia Pippa ha dato alla luce Arthur ed è giù in viaggio il primogenito degli zii Harry e Meghan, che con il sangue afroamericano potrebbe sbaragliare la concorrenza...