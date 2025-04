"Papa Francesco, Così Normale da essere Straordinario": il ricordo sulle reti Mediaset

«PAPA FRANCESCO» Così Normale da essere Straordinario Il ricordo del Pontefice, in un documento a cura di VideoNews, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, in simulcast su Italia 1, Retequattro, Tgcom24 e Mediaset Extra Questa sera, lunedì 21 aprile, alle ore 20:45, su Canale 5 - e in simulcast su Italia 1, Retequattro, TgCom24, Mediaset Extra e, in streaming, su Mediaset Infinity -, il ricordo del Pontefice è affidato a Toni Capuozzo, con un documento a cura di VideoNews e la regia di Roberto Burchielli dal titolo "Papa Francesco - Così Normale da essere Straordinario". Canale 5 commemora la scomparsa del Santo Padre, con un racconto intimo e spirituale. Ambientato nella Roma del Vaticano, lo speciale raccoglie le testimonianze e le memorie di monsignor Vincenzo Paglia, del cardinale Marcello Semeraro, del cardinale Luis Antonio Tagle, e i ricordi e gli aneddoti del vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona.