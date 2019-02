"Non mentire", arriva la fiction con Alessandro Preziosi: in anteprima assoluta i primi 18 minuti

Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono i protagonisti della nuova fiction Mediaset "Non mentire" , che prende il via domenica 17 febbraio su Canale 5 . Diretto da Gianluca Maria Tavarelli e prodotto da Indigo Film e Mediaset, è un thriller psicologico ambientato a Torino, adattamento della serie angloamericana "Liar" . Tgcom24 vi offre un "assaggio" in anteprima assoluta.

Laura (Greta Scarano), insegnante in un liceo di Torino, è reduce dalla fine della relazione con Tommaso (Matteo Martari). Su suggerimento della sorella, accetta l'invito a cena di Andrea (Alessandro Preziosi), padre di uno dei suoi studenti.



Lui è un brillante e stimato chirurgo e la serata tra di loro scorre in modo piacevole. Sembrerebbe un appuntamento perfetto, eppure i due non immaginano quanto questo incontro cambierà le loro vite. Una tragica e amara sorpresa attende Andrea il mattino seguente: Laura, infatti, lo ha denunciato per violenza. Non ci sono prove schiaccianti da entrambe le parti, che appaiono sia in buona fede che davvero sconvolti. Esistono davvero due versioni per ogni storia?



Il regista ha raccontato: "Quella di 'Non mentire' è la storia di una donna e di un uomo attraverso la quale si parla di potenza dei social media, dell'impossibilità che viviamo oggi nel riuscire a stabilire chiaramente se una notizia sia vera o falsa, della complessità dei rapporti tra i sessi e delle piccole e grandi menzogne che tutti noi utilizziamo nella nostra vita". Una fiction di estrema attualità che promette numerosi colpi di scena. Dalla potenza diffamatoria dei social alla diffusione capillare delle fake news: chi mente? Chi dice la verità? Tre puntate che vi terranno incollati allo schermo.