"Mai dire Talk", ottimo debutto per lo show di Italia 1

Ottima partenza per "Mai dire Talk", lo show comico di Italia che fa il verso ai salotti televisivi ma non solo. Al timone del programma Mago Forest, affiancato per l'occasione dalle giornaliste Greta Mauro, conduttrice di "Matrix", e Stefania Scordio, volto noto di Tgcom24. La missione del trio, puntata dopo puntata, è realizzare il talk show "definitivo" grazie anche agli ospiti in studio, che rappresentano uno spaccato dell'Italia.