“Live – Non è la d’Urso”, il faccia a faccia tra Alex Belli e l’ex moglie

Tra Alex Belli e Katarina Raniakova non corre buon sangue e il confronto avvenuto a “Live – Non è la d’Urso” sembra essere servito a poco. La coppia, infatti, non riesce a trovare un punto di incontro. Se lui afferma che gli “anni passati insieme sono stati i più belli della sua vita”, lei lo accusa di non essere sensibile e di non essersi mai scusato per quello che è successo. Una lite continua che non sembra avere fine.