Sull' "Isola dei Famosi" il tenore e comico Simone Barbato ha fatto impazzire le donne con il suo fascino selvaggio. Nella vita privata, però, non ha una fidanzata e a " Le Iene " ha confermato di essere ancora vergine a 40 anni per scelta . "Cerco la persona giusta. Forse ho anche dei blocchi, può darsi", confessa. Insieme all'inviato Cizco parte alla volta di Amburgo, per incontrare una sessuologa che potrebbe risolvere i suoi problemi.

Durante il viaggio inizia la "terapia d'urto", con provocazioni e doppi sensi. Lui però non cede e una volta arrivati ad Amburgo interviene Susanna, una sessuologa che inizia con lui un coaching sessuale. Dopo una lunga sessione insieme riescono ad identificare l'origine del problema: un amore adolescenziale non corrisposto.



La terapia inizia con i primi contatti fisici e si passa poi al massaggio tantrico insieme a una specialista. Simone è soddisfatto del suo percorso: "Mi hanno sbloccato mente e braccia. Mi hanno fatto capire che metto una maschera e che devo uscire un po' di più, per cercare la persona giusta". La Iena lo porta quindi a fare un tour tra musei erotici e locali di lap-dance ma ne esce sconvolto. L'ultima spiaggia è mettere in atto la strategia del nonno: chiuderlo in camera con Maria, una professionista del sesso.