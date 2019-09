"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Mentre Antolina semina dubbi sul matrimonio di Marcela, Elsa e il dottore sono sempre più vicini, e stanno per comprare un terreno dove costruire la loro casa dei sogni.



Nel frattempo don Anselmo ha una crisi di fede e si sente tremendamente in colpa. Addolorato per quanto causato con la sua deposizione, sente la necessità di parlare con il Vescovo e decide che partirà per un lungo ritiro spirituale.



Antolina viene a conoscenza del fatto che Alvaro ed Elsa intendono rimanere a Puente Viejo dopo il matrimonio e, infuriata, minaccia Alvaro di spifferare ai paesani e ad Elsa chi lui sia in realtà. Antolina, così, è costretta a subire il ricatto di Alvaro.



Elsa non riesce proprio a dimenticare Isaac: durante la prova del suo abito da sposa ripensa ai preparativi delle sue nozze e il panico l'assale.



Intanto Antolina, preoccupata che il dottore possa rivelare la verità, dopo l'ennesima discussione con Isaac, gli propone un gesto estremo. Isaac riesce a disarmare la donna, ma le ribadisce che non la ama e che è stanco della sua gelosia.



Alvaro, interessato solo ai soldi di Elsa, con una scusa si allontana dal paese partendo due giorni prima del suo matrimonio, scatenando la curiosità di Dolores e Matias il quale riferisce il tutto a Marcela, Elsa e Consuelo.



Elsa si vede così costretta a rivelare di aver mentito sulla sua reale condizione economica. Marcela e Consuelo iniziano a dubitare sull'onestà di Alvaro.



Arriva finalmente il giorno delle nozze: Elsa riceve il bouquet da sposa accompagnato da una lettera di Alvaro.