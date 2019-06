"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Il dottor Zabaleta scopre che Antolina è incinta, ma non da più di tre mesi. La ragazza, temendo che Isaac possa scoprire la verità, inventa diverse scuse e pensa di usare con l'inganno Elsa per risolvere definitivamente il suo problema. Fernando e Mauricio si recano al luogo dove dovrebbero essere tenuti prigionieri Alfonso ed Emilia, ma non trovano nessuno. I sequestratori, però, chiamano alla villa e dettano le loro condizioni per il rilascio.



Dopo aver attirato Elsa alla processione di Santa Lucia, Antolina fa scattare la trappola: si butta giù dalla collina sotto gli occhi dei presenti, così che tutti credano che sia stata Elsa a spingerla. Julieta, dopo aver ottenuto l'annullamento del matrimonio con Prudencio, inizia a fare programmi con Saul per le loro nozze. Tutti si stanno impegnando ad organizzare questo evento, ma a fare da guastafeste arrivano Eustaquio e le sue minacce.



Fernando ha un colloquio telefonico con uno dei sequestratori che vogliono il denaro e che sia lui a consegnarlo. Malgrado l'insistenza di Maria e Raimundo, Fernando si rifiuta, perchè teme che lo uccideranno, dato che non hanno tutto il denaro del riscatto richiesto. Elsa vuole a tutti costi dimostrare la sua innocenza e continua a proclamare la sua verità: Antolina si è buttata da sola per vendetta.



La donna, poi, chiede a Matias di fissare un incontro con Isaac. Infine Fernando, con l'appoggio di Mauricio e Raimundo, decide di tenere fuori dallo scambio dei prigionieri Maria. Ma quest'ultimi si trovano a fronteggiare anche un altro problema, ben più grande.