"Il Natale che non ti aspetti" in prima serata il 23 dicembre su Focus

Martedì 23 dicembre, in prima serata, su Focus, appuntamento con lo speciale in prima visione assoluta ed esclusiva "Il Natale che non ti aspetti". A cura di Laura Pepe, il programma è introdotto dal doc inedito "Simboli naturali del Natale" che, tra antichi, recenti e alcuni nati quasi per caso, hanno tutti una storia diversa. In particolare, ne Il Natale che non ti aspetti Pepe ne ricorda le origini, i cambiamenti di senso e di stile subiti nel tempo e le curiosità, come la data del 25 dicembre - nel cristianesimo, un invito a riscoprire la fede, la gioia e la speranza, celebrando Dio manifestato al mondo -, che storicamente non è la data esatta della nascita di Gesù, ma venne scelta per coincidere con la festa pagana del Sol Invictus e del solstizio d'inverno…