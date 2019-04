"Grande Fratello 16", segui la quarta puntata

Lunedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con " Grande Fratello 16 ", condotto da Barbara d’Urso . La quarta puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, confronti e sorprese. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio . Daniele, Erica, Francesca, Ivana, Micheal e Mila sono in nomination. Busseranno alla Porta Rossa due vecchie conoscenze del reality, Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa , concorrenti delle edizioni 7 e 11...

IL LITIGIO TRA CRISTIAN E DANIELE - Durante la settimana Cristian Imparato ha litigato dentro la Casa con Daniele Dal Moro (per via della nomination nell'ultima puntata) che gli ha rivolto vari insulti (da "Ti mangio" a "Lo bullizzo"), anche di carattere omofobo. La conduttrice interviene rivolgendosi a Daniele: "Io non amo dire le parolacce ma sono molto incazzata, sono 11 anni che porto avanti una battaglia contro l'omofobia. Tu hai usato una frasi con le quali i ragazzini vengono bullizzati". E aggiunge: "Noi non tolleriamo nessun tipo di ghettizzazione, bullizzazione e omofobia di nessun tipo". "Questo è un richiamo ufficiale da parte mia e del Grande Fratello" dice Barbara d'Urso rivolgendosi a Daniele, che intanto cerca di giustificarsi, stemperando le sue parole. Cristian appare ancora molto toccato dagli insulti ricevuti: "Non hai nemmeno il coraggio di chiedermi scusa qui, adesso".