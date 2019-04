"Grande Fratello 16" al via, d'Urso: "Con Malgioglio e Zanicchi non ci annoieremo"

Ai nastri di partenza lunedì 8 aprile , in prima serata in diretta su Canale 5 , la sedicesima edizione del " Grande Fratello ". Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy sarà condotto, ancora una volta, da Barbara d'Urso . Ad accompagnare la conduttrice ci saranno in studio i due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio , a sua volta ex gieffino in un'edizione della versione vip del reality.

Annunciati nel corso della presentazione all'interno della Casa alcuni dei partecipanti della nuova edizione. Ci saranno Cristian Imparato, Ivana Icardi, sorella del giocatore dell'Inter Mauro, Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari e padre dei suoi tre figli), Alberico Lemmi, Serena Rutelli figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ("sogno di entrare da 10 anni, i miei sono secchioni, io no ma sono felice e li amo").



Per quattro personaggi il programma è già iniziato: Audrey Chabloz, Angela Losito, Erica Piamonte e Daniele Dal Moro sono, infatti, gli aspiranti concorrenti entrati ne Il Grande Ranch dove scopriranno se arriveranno o meno nella Casa più spiata di Italia, lunedì prossimo.



Per la quinta volta al timone del Grande Fratello, Barbara d'Urso avrà al suo fianco Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. "Ho fatto una corte spietata a Iva", ha detto la d'Urso in conferenza stampa. "Sono andata una sera a teatro a vederla e in camerino le ho detto 'devi essere mia' e lei ha accettato". "Sono stata io a corteggiare te" ha ribattuto la Zanicchi. "Se Maria De Filippi è la Maria della televisione italiana, Barbara è San Giuseppe". "Non potevo avere vicino a me due persone normali. Con loro non mi annoiero' e loro non si annoieranno", ha infine assicurato D'Urso.